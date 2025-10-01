مصطفى كامل يطلب الدعاء للمطرب أحمد العيسوي

طالب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية من جمهوره ومُحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل للفنان أحمد العيسوي.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه على فيسبوك: "خالص الدعاء بالشفاء لأخي وحبيبي وصديق العمر وزميلي الأستاذ أحمد العيسوي وكيل ثان النقابة، ربنا يشفيك ويعافيك يا أغلى الحبايب وأعز الأصدقاء وأوفي الناس، رجاءً من حضراتكم الدعاء".

من جانب آخر، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل .