دويتو مع عز الأسطول| شاهيناز تطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان إيد في إيد

طرحت المطربة «شاهيناز» أغنية وطنية جديدة بعنوان "إيد في إيد"، دويتو مع المطرب «عز الاسطول»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي ، و قد حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية «إيد في إيد» من كلمات «د. محمد ابراهيم رشيد»، وألحان و توزيع «آدم حسين»،و المستشار الإعلامي «عصام ميلاد نصرالله».

وتشهد الأغنية أول تعاون فني بين المطربة شاهيناز و المطرب عز الاسطول و الأستاذ الجرّاح د.محمد ابراهيم رشيد.

ومن الجدير بالذِكْر أن أحدَث أعمال «شاهيناز» هي: «سوا»،«ماما»، «حباني»، «على المكشوف» (تتر مسلسل بنات همام)، «برد يناير»، «الجواز»، «علمني الشقاوة»، «كده فل»، «مصرية»، «دندنة»، «قلبي بيدلع»، بالإضافة إلى دويتو «لو ناسيين أفكركوا» مع الفنان «محمد رمضان.