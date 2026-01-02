أمطار خفيفة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم الجمعة أجواء شتوية، وأن البلاد من أمس تتأثر بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن تأثر المنخفض الجوي أمس كان على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأن اليوم سيصل لـ بعض المحافظات الداخلية، بجانب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية.

الأمطار بالقاهرة خفيفة

وأشارت إلى أن البلاد في الساعات الماضية هناك أمطار، وأن القاهرة الآن تتأثر بالأمطار، لكن الأمطار بالقاهرة خفيفة، ولا تسبب أي مشكلات، لكن هناك أمطار غزيرة على الإسكندرية وسيناء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس، حيث أكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباح يوم الجمعة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

حالة الطقس الجمعة 


وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق  بسبب الشبورة لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

وتابعت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تسود حالة الطقس الجمعة أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء

والحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى ١٩ درجة.

