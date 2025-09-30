ساندي تكشف لأول مرة عن موعد طرح أغنية جنو .. خاص

عادت الفنانة ساندي لممارسة نشاطها الفني من جديد بعد تعافيها من عملية جراحية كانت أجرتها مؤخراً بالحاجز الانفي ، طرحت أحدث أعمالها بتوقيع الملحن عزيز الشافعي

قالت ساندي في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري " سعيدة بطرح أغنية جنو موعد طرح الأغنية يوم الخميس القادم.

و أضافت ساندي " أغنية جنو دمها خفيف مود التسعينات ، الأغنية شبهي جدا ، الموسيقي موسيقي حيه و هي من كلمات و ألحان عزيز الشافعي ، توزيع تميم ، و اخراجي ، و أن شاء الله بحضر مفاجآت جديدة .

يذكر أن تصدرت المطربة ساندي مؤشرات البحث بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت ساندي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري، وقالت من خلالها: “كبرتوا الموضوع يا جماعة انا كويسة الحمدلله عملت بس عملية فى مناخيري عشان مكنتش بعرف اتنفس كويس وانا دلوقتي أفضل الحمدلله وشكرا على سؤالكم كلكم”.

احدث اعمال ساندي

حيث طرحت ساندي أخر أعمالها بعنوان «قلبي اتهكر» مؤخرا، من كلمات مصطفى حسن، وألحان حمزة، وتوزيع محمود صبري، وتضمنت كلماتها: «قلبي اتهكر، تحضر سيرته لساني يشكّر، من غير حتى ما عقلي يفكر، بيحلي اليوم بيخليه مسكر، مهما بقول يستاهل اكتر، غيابه يوتر، ادمنته ومش هعرف ابطل، دا ملاك و فإنسان متنكر، بيصفى الجو لو كان متعكر، مهما بقول يستاهل أكتر.

وكانت طرحت مؤخرا اغنية بلكونة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي.