الحزن يسيطر على حمادة بركات في عزاء والدته

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان حمادة بركات حيث سيطر الحزن عليه في عزاء والدته المقام حالياً في بمسجد أسد بن فرات بالدقي



يذكر أنه كان قد كشف الفنان حمادة بركات، عن موعد ومكان عزاء والدته، طالبًا الدعاء لها بالرحمة.

وكتب حمادة بركات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أنا في طريقي لمصر عزاء والدتي يوم الثلاثاء بمسجد أسد بن فرات بالدقي، نسألكم الدعاء بالرحمة".



غاب الفنان حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته التى رحلت عن عالمنا منذ قليل حيث أعلن ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حمادة بركات يعلن رحيل والدته

ونشر الفنان حمادة بركات تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والدته.

وقال حمادة بركات : اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله.. أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وشارك حمادة بركات فى عدد من الاعمال الفنية الشهير أبرزها مسلسل الكبير أوى مع احمد مكي. من ناحية اخرى قال الفنان حمادة بركات أن الحياة الزوجية غالبًا تبدأ بمشكلات ومعظمها تكون بسيطة ويسُهل حلها، وتكون نابعة عن اختلاف الطباع بين الزوجين على أرض الواقع.

https://www.facebook.com/share/v/1Ea6HfkFm7/?mibextid=wwXIfr