نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "فيها ايه يعني".. صور

احتفل أبطال وصناع فيلم "فيها ايه يعنى" بالعرض الخاص والأول في إحدى المولات وسط الجمهور ووسائل الإعلام.



وحرصت الفنانة غادة عادل على حضور العرض الخاص برفقة ابنها والمذيعة إنجي علي وغيرهم، والتقطت الصور مع الفنان ماجد الكدواني على السجادة الحمراء.

كما حضر كل من ليلى زاهر وهنادي مهنا ويوسف ماجد الكدواني وغيرهم.



برومو "فيلم فيها ايه يعنى"

طرح المنتج أحمد الجناينى برومو فيلم "فيها ايه يعني"، بطولة النجوم ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفي غريب وميمى جمال وريتال عبد العزيز، استعداده لعرضه بالسينمات بدءاً من 1 أكتوبر.

ظهر أبطال العمل بشكل مختلف جمعتهم المواقف المواقف الكوميدية وأيضاً المؤثرة، مع الطابع الرومانسي، كما شهد الإعلان مشاركة الفنان سليمان عيد فى أخر ظهور له قبل رحيله منذ عدة أشهر، ويقدم أيضاً النجم أحمد سعد أغنية ضمن أحداث العمل، وظهور خاص للمؤلف والممثل أيمن وتار والفنان الشاب عبد الرحمن محمد أحد أبطال فيلم الحريفة.



قصة فيلم فيها ايه يعنى

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعنى

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.



في جانب آخر، حجز الفنان ماجد الكدوانى مكانه مبكراً فى سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، بعدما تعاقد على تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان سنة أولى طلاق، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق فى الدراما التلفزيونية خلال الشهر الكريم، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاحات التى ارتبط اسمه فيها بشكل أكبر بعالم السينما.

تفاصيل مسلسل سنة أولى طلاق لـ ماجد الكدواني

مسلسل سنة أولى طلاق من تأليف الكاتبة شيرين دياب، ومن إنتاج أحمد الجناينى، في تعاون جديد يُنتظر أن يضيف الكثير على الساحة الفنية، فيما لا يزال صناع العمل في مرحلة اختيار المخرج الذي سيتولى قيادة التجربة، على أن يُعرض المسلسل حصرياً عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضانى المقبل.