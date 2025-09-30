قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القاهرة السينمائي يعلن قائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن

بحب السيما
بحب السيما
نجلاء سليمان

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين، نتائج استفتاء “أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين”، والذي يأتي في إطار التعاون التاريخي بين المهرجان والاتحاد احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيس "فيبريسي".


وسيقوم المهرجان بإصدار كتاب توثيقي شامل، ضمن إصداراته الرسمية للدورة 46، التي ستُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، يتضمن نتائج الاستفتاء وتحليلاً نقديًا لكل فيلم من الأفلام الخمسة والعشرين المختارة، مع رصد موسع لأهم الظواهر الفنية والإنتاجية التي مرّت بها السينما المصرية خلال الربع قرن الأخير. كما سيتم تنظيم جلسة خاصة لمناقشة الكتاب ضمن فعاليات المهرجان.
انطلق هذا الاستفتاء كأحد أبرز الفعاليات الدولية التي يحتفل بها الاتحاد خلال عامه المئوي، إذ تم الإعلان عن التعاون رسميًا في الجناح المصري بسوق كان للأفلام (Marché du Film) خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي (13–24 مايو 2025).
وجاءت المبادرة ثمرة جلسة عصف ذهني جمعت الأطراف الثلاثة: الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجمعية نقاد السينما المصريين، بهدف توثيق وتحليل مسيرة السينما المصرية التي تتجاوز المئة عام، وإبراز إنجازاتها عبر رؤية نقدية رصينة.
آلية الاستفتاء
تم إرسال استمارة التصويت إلى أعضاء جمعية نقاد السينما المصريين، مصحوبةً بقائمة تضم 881 فيلمًا تمثل جميع الأفلام المصرية الطويلة التي عُرضت جماهيريًا في الفترة من 1 يناير 2001 حتى 31 يوليو 2025. ورغم أن القائمة تنقصها الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2025، فقد جرى تجاوز هذا النقص لضمان إعلان النتائج في موعد مهرجان القاهرة.
وقد شملت القائمة الأفلام التي عُرضت في قاعات السينما أو طُرحت مباشرة عبر القنوات الفضائية أو منصات العرض الإلكتروني، ضمانًا لتكافؤ فرص التنافس.
وشهد التصويت إقبالًا ملحوظًا، حيث استجاب 63 عضوًا وعضوة من الجمعية وأرسلوا قوائمهم خلال فترة التصويت، ما يعكس اهتمام النقاد بموضوع الاستفتاء ورغبتهم في الإسهام في نتائجه، لتكون مرجعًا مستقبليًا لمن يرغب في التعرف إلى الأفلام المفضلة لدى النقاد خلال حقبة مهمة من تاريخ السينما المصرية، لم تنل بعد ما يكفي من التحليل النقدي المتعمق.
أفضل 25 فيلمًا مصريًا (2000–2025)
وقد جاءت نتائج الاستفتاء على النحو التالي: 
1. بحب السيما (2004)، للمخرج أسامة فوزي

2. رسائل البحر (2010)، للمخرج داود عبد السيد

3. مواطن ومخبر وحرامي (2001)، للمخرج داود عبد السيد

4. باب الشمس (2004)، للمخرج يسري نصر الله

5. في شقة مصر الجديدة (2007)، للمخرج محمد خان

6. سهر الليالي (2003)، للمخرج هاني خليفة

7. أحلى الأوقات (2004)، للمخرجة هالة خليل

8. ميكروفون (2010)، للمخرج أحمد عبد الله السيد

9. إبراهيم الأبيض (2009)، للمخرج مروان حامد

10. عمارة يعقوبيان (2006)، للمخرج مروان حامد

11. الساحر (2001)، للمخرج رضوان الكاشف

12. آخر أيام المدينة (2016)، للمخرج تامر السعيد

13. معالي الوزير (2003)، للمخرج سمير سيف

14. احكي يا شهرزاد (2009)، للمخرج يسري نصر الله

15. الخروج للنهار (2012)، للمخرجة هالة لطفي

16. الأبواب المغلقة (2001)، للمخرج عاطف حتاتة

17. ريش (2021)، للمخرج عمر الزهيري

18. جنينة الأسماك (2008)، للمخرج يسري نصر الله

19. البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (2025)، للمخرج خالد منصور

20. فتاة المصنع (2013)، للمخرج محمد خان

21. واحد صفر (2009)، للمخرجة كاملة أبو ذكري

22. أوقات فراغ (2006)، للمخرج محمد مصطفى

23. الجزيرة (2007)، للمخرج شريف عرفة

24. أبو زعبل 89 (2025)، للمخرج يسام مرتضى

25. هي فوضى (2007)، للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وهو المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد.
أما الاتحاد الدولي لنقاد السينما (FIPRESCI) فقد تأسس عام 1925 في بروكسل، ويضم منظمات وطنية للنقاد السينمائيين من أكثر من 50 دولة، إضافةً إلى 40 دولة ممثلة بشكل فردي، ويهدف إلى تعزيز ثقافة السينما عالميًا وحماية المصالح المهنية للنقاد.

مهرجان القاهرة أفلام عربية بحب السيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

وفد من منظمة شنغهاي يطلع على إنجازات مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء

وفد من منظمة شنغهاي يطلع على إنجازات مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء

صلاة قيام الليل

صلاة قيام الليل والتهجد والتراويح.. اعرف الفرق بينها

كارت حفل الزفاف

التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. تعرف عليه

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد