ياسمين رئيس تكشف كواليس شخصيتها في فيلم ماما وبابا .. خاص

كشفت الفنانة ياسمين رئيس إن حماستها للمشاركة في فيلمها الجديد" ماما وبابا " جاءت من رغبتها في تقديم عمل مختلف موجه الي الأسرة و الأطفال ، موضحة أن ما جذبها الي الفكرة بالأساس هو أن تجد فيلماً يستطيع ابنها و أصدقاؤه مشاهدته و الاستمتاع به.



و أضافت ياسمين رئيس في تصريحات لصدي البلد " الدافع الشخصي لخوضي التجربة لقناعتي بأن السينما العائلية تظل دائما مهمة ، لحاجة الجمهور الي مشاهدة أعمال تناسب جميع أفراد الأسرة في أجواء من البهجة و المسرح مؤكدة أن تقديم الكوميديا ممتع و الكواليس كلها بهجة و مواقف مضحكة.

و أضافت ياسمين رئيس " مفيش مقارنة بين حياة الأم و الأب الاتنين لديهم مسؤوليات ، فيلم ماما وبابا تجربة مميزة و مختلفة.



ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و وئام مجدي تأليف محمد صادق و انتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.