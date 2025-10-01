بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال

خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام مضيفه جالاتا سراي التركي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب «علي سامي ين كميلسكي ترك تيليكوم» ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف جالاتا سراي والمباراة الوحيد بتوقيع فيكتور أوسمين في الدقيقة 16 من ركلة جزاء.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بإصابة حارسه البرازيلي أليسون بيكر وخروجه في الدقيقة 55، ودخل مامارداشفيلي بدلاً منه.

وجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في بداية اللقاء، وحل بديلاً في الدقيقة 62 على حساب الهولندي كودي جاكبو.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

أليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، دومينيك سوبوسلاي، كيرتس جونز، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، جيريمي فريمبونج، ريان جرافنبرتش.