راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

كشف الفنان حسام حبيب حقيقة ما تردد مؤخرًا حول علاج الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد مستشفيات سويسرا.





وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “ET بالعربي” أن شيرين تتواجد خارج مصر فقط لقضاء فترة نقاهة بعد الضغوط الكبيرة التي مرت بها مؤخرًا، مؤكدًا أنها لا تعاني من أي أزمة نفسية أو مرضية كما تم تداوله.





وأشار حبيب إلى أن الحالة الصحية لشيرين جيدة، وأنها تستعيد توازنها وطاقتها خلال هذه الفترة الهادئة، بعيدًا عن الأضواء والأعمال الفنية.





كما طالب الجمهور بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





