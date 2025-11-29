بسبب ظروفه المادية الصعبة.. شاب يشـعل النار في نفسه بالإسكندرية

شهدت منطقة نجع العرب بالورديان التابعة لقسم مينا البصل غربي الإسكندرية واقعة مأســـ..ـــاوية، بعدما أقدم شاب على إشـــ..ــعال النــ..ــيران في نفسه إثر مروره بضــ..ــائقة مالية خانــ..ــقة.

وبحسب شهود العيان، حاول عدد من المارة التدخل السريع لإنقاذ الشاب، الذي يعمل بائع "آيس كريم" متجول، ونجحوا في نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي في حالة حرجة.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحــ..ــادث، التي نقلت المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقــ..ــيق في ملابسات الواقـــعة.