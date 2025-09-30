قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
42 شهيدا و190 مصابا يصلون لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة عن مجموعة من المزايا غير المسبوقة للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية العادية لجمعية الرعاية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي شهدت إصدار مجموعة من القرارات الإيجابية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين من خلال زيادة عدد المزايا التي تصرف للعاملين في نهاية مدة الاشتراك.

وأعلن المهندس علاء حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بالمرافق - عن موافقة الجمعية العمومية على حزمة مزايا غير مسبوقة لصالح العاملين، جاء على رأسها:

  • زيادة ميزة مكافأة نهاية الخدمة للعضو المتقاعد من 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.
  • زيادة الحد الأقصى المنصرف للعضو المستقيل أو المفصول أو المنقول من الشركة، من 6 أشهر على الأساسي إلى 12 شهراً، بحيث يحصل العضو على شهر مكافاة عن كل سنة خدمة بحد أقصى 12 شهراً على الراتب الأساسي.

كما أعلن عن رفع قيمة الإشتراك للعضو بنسبة 1%، في ضوء الزيادة الثانية لقيمة المكافأة والتي سبق زيادتها من 540 ألف جنيه إلي 600 ألف جنيه، تزامنا مع زيادة عدداً من المنح والمزايا و المساعدات الأخرى دون زيادة قيمة الاشتراك.

وأوضح المهندس علاء حسن أن هذه الزيادات تأتي نتيجة دراسة اكتوارية شاملة، لافتاً إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة للمجلس في سياساته المالية الرشيدة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق فائض مالي مستدام وتقديم أفضل الخدمات للعاملين .

كما أكد أنه على الرغم من التحديات الكثيرة إلا أن مجلس الإدارة "يتخذ كافة الإجراءات الرشيدة التي من شأنها تعظيم موارد الصندوق وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاههم.

فيما أعرب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية الرعاية برئاسة المهندس علاء حسن، ومجلس إدارة الجمعية، مشيراً إلى أن المزايا التي تم زيادتها، هي ترجمة حقيقية للجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس من أجل تعظيم موارد الصندوق وتحسين المميزات التي تصرف للعاملين، وهو ما سينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة العاملين وأسرهم.

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية قد ناقش أيضاً البنود النظامية المعتادة، والتي شملت النظر في الميزانية والحساب الختامي لعام 2024، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة العام الجديد، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية المتعلقة بالاشتراكات والمزايا.

النقابة العامة للعاملين بالمرافق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء العاملين بشركات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

العاملين بالنيابات: قضاء مصر سيظل حصنًا منيعًا لتحقيق العدالة

مدبولي

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد