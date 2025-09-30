رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة عن مجموعة من المزايا غير المسبوقة للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية العادية لجمعية الرعاية للعاملين بشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والتي شهدت إصدار مجموعة من القرارات الإيجابية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين من خلال زيادة عدد المزايا التي تصرف للعاملين في نهاية مدة الاشتراك.

وأعلن المهندس علاء حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بالمرافق - عن موافقة الجمعية العمومية على حزمة مزايا غير مسبوقة لصالح العاملين، جاء على رأسها:

زيادة ميزة مكافأة نهاية الخدمة للعضو المتقاعد من 600 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.

زيادة الحد الأقصى المنصرف للعضو المستقيل أو المفصول أو المنقول من الشركة، من 6 أشهر على الأساسي إلى 12 شهراً، بحيث يحصل العضو على شهر مكافاة عن كل سنة خدمة بحد أقصى 12 شهراً على الراتب الأساسي.

كما أعلن عن رفع قيمة الإشتراك للعضو بنسبة 1%، في ضوء الزيادة الثانية لقيمة المكافأة والتي سبق زيادتها من 540 ألف جنيه إلي 600 ألف جنيه، تزامنا مع زيادة عدداً من المنح والمزايا و المساعدات الأخرى دون زيادة قيمة الاشتراك.

وأوضح المهندس علاء حسن أن هذه الزيادات تأتي نتيجة دراسة اكتوارية شاملة، لافتاً إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة للمجلس في سياساته المالية الرشيدة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحقيق فائض مالي مستدام وتقديم أفضل الخدمات للعاملين .

كما أكد أنه على الرغم من التحديات الكثيرة إلا أن مجلس الإدارة "يتخذ كافة الإجراءات الرشيدة التي من شأنها تعظيم موارد الصندوق وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاههم.

فيما أعرب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية الرعاية برئاسة المهندس علاء حسن، ومجلس إدارة الجمعية، مشيراً إلى أن المزايا التي تم زيادتها، هي ترجمة حقيقية للجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس من أجل تعظيم موارد الصندوق وتحسين المميزات التي تصرف للعاملين، وهو ما سينعكس إيجاباً وبشكل ملموس على حياة العاملين وأسرهم.

جدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية قد ناقش أيضاً البنود النظامية المعتادة، والتي شملت النظر في الميزانية والحساب الختامي لعام 2024، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة العام الجديد، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية المتعلقة بالاشتراكات والمزايا.