أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل

يبحث اصحاب السيارات عن كيفية سداد مخالفات المرور 2025، حيث أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة المصرية ونيابة المرور عدة طرق رقمية وميدانية لتسديد مخالفات السيارات، بما يسهل على المواطنين استكمال إجراءات التراخيص دون الحاجة إلى التكدس في المكاتب الحكومية. 

مخالفات السيارات

كيفية دفع مخالفات المرور من الموبايل 2025


أتاحت النيابة العامة وبوابة مرور مصر خدمة دفع المخالفات إلكترونيا عبر الهاتف المحمول بخطوات بسيطة، حيث يمكن الدخول على موقع النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، ثم اختيار قسم خدمات نيابة المرور، وتحديد الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام. 

كما يمكن الدفع باستخدام بطاقات الائتمان المصرفية مثل "فيزا"، من خلال الدخول إلى بوابة مرور مصر، ثم الاستعلام عن المخالفات بإدخال بيانات اللوحة، ومعرفة إجمالي المخالفات، وإتمام الدفع عبر إدخال بيانات البطاقة البنكية، مع استلام رسالة تأكيد بعملية السداد.

دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت


توفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن المخالفات باستخدام رقم السيارة أو بيانات رخصة القيادة، مع إمكانية تسديد المبلغ المستحق إلكترونيا أو طلب توصيل شهادة براءة الذمة إلى المنزل.

ويمكن الدخول مباشرة إلى الخدمة عبر الرابط الذي أتاحته النيابة العامة (https://bit.ly/3aPtbnW).

دفع مخالفات المرور عبر فوري


خدمة فوري تعد من الوسائل السهلة لدفع المخالفات من المنزل، حيث يمكن إدخال الرقم القومي والجزء الرقمي من لوحة السيارة ورقم الهاتف المحمول عبر الموقع المخصص، ومن ثم تسديد المبلغ المستحق. 

وتتيح الخدمة للمواطنين استلام شهادة المخالفات في المنزل خلال أربعة أيام عمل فقط.

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة


وفرت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو القيادة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يقوم المواطن بإدخال بيانات اللوحة سواء كانت أرقام أو حروف، ثم الضغط على أيقونة "إجمالي المخالفات" لعرض تفاصيل القيم المالية المطلوبة، مع إمكانية التظلم في حالة وجود اعتراض على قيمة المخالفة.

طرق الدفع التقليدية عبر مكاتب البريد


إلى جانب الخدمات الإلكترونية، ما زال بإمكان المواطنين دفع مخالفاتهم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

 ويتطلب الأمر تقديم بطاقة الرقم القومي ورخصة السيارة للكشف عن المخالفات، وفي حال وجودها يتم إبلاغ المواطن بقيمة السداد، مع إمكانية الحصول على شهادة براءة الذمة أو تقديم تظلم لتخفيض الرسوم، ويتم إرسال رسالة نصية بالمستجدات الخاصة بالتظلم.

وبذلك أصبح بإمكان المواطنين في عام 2025 تسوية مخالفات المرور بأكثر من وسيلة سواء عبر الإنترنت، الهاتف المحمول، خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، أو من خلال مكاتب البريد، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير خدمات مرنة تسهم في تقليل التكدس وتسهيل الإجراءات.

