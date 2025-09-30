قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
مرض HFMD شائع وغير خطير.. رسالة طمأنة من الصحة لأولياء الأمور
تعالوا اشتروا من بابا .. دعم عاجل للطفل عبدالله وأسرته في سوهاج | صور
بيزيرا يوجه رسالة لجمهور الزمالك: الوقت لإظهار من يرتدي القميص حقا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية التقديم على عداد كهرباء

كيفية التقديم على عداد كهرباء
كيفية التقديم على عداد كهرباء
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية التقديم على عداد كهرباء، والتي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتاحة خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة سكان المباني المخالفة والعشوائية، وتقليل التكدس أمام مقرات شركات الكهرباء. 

وتعد هذه الخدمة جزءا من خطة الوزارة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

كيفية التقديم على عداد كهرباء

خطوات التقديم الإلكتروني على عداد الكهرباء الكودي

الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
إنشاء حساب جديد للمستخدمين لأول مرة بإدخال الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان لديك حساب مسبق.
اختيار خدمة "طلب تركيب عداد كودي" من قائمة الخدمات.
ملء الاستمارة الإلكترونية ببيانات المتقدم الشخصية ورقم البطاقة القومي وعنوان الوحدة، مع رفع صور المستندات المطلوبة.
سداد الرسوم الإدارية المقررة إلكترونيا (50 جنيها تقريبا) من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.
بعد إتمام الطلب، يتم مراجعته من جانب الجهات المختصة، على أن يتلقى المواطن إشعارا بحالة الطلب سواء بالقبول أو استكمال البيانات عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه على المنصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على العداد الكودي

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم أو مالك الوحدة.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.
صورة فوتوغرافية حديثة للوحدة من الخارج.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو تليفون).
موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الوضع القانوني للوحدة.

ويأتي تطبيق العداد الكودي كأداة تنظيمية تهدف إلى إدخال الوحدات غير الرسمية ضمن المنظومة الكهربائية بشكل قانوني، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل، ويساعد في تقليل الفاقد من الطاقة، بالإضافة إلى منح المستهلكين فرصة متابعة استهلاكهم الفعلي عبر العدادات مسبقة الدفع، بما يساهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية.

هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو تسريع وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الشفافية في إجراءات الحصول على العدادات، بما يضمن وصول الخدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كيفية التقديم على عداد كهرباء عداد كهرباء التقديم على عداد كهرباء التقديم على عداد وزارة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية «ديروط وصنبو» وسط استقبال حافل من شعبها |صور

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد