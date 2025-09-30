يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية التقديم على عداد كهرباء، والتي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتاحة خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على عداد كهرباء كودي مسبق الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة سكان المباني المخالفة والعشوائية، وتقليل التكدس أمام مقرات شركات الكهرباء.

وتعد هذه الخدمة جزءا من خطة الوزارة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

كيفية التقديم على عداد كهرباء

خطوات التقديم الإلكتروني على عداد الكهرباء الكودي

الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

إنشاء حساب جديد للمستخدمين لأول مرة بإدخال الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول مباشرة إذا كان لديك حساب مسبق.

اختيار خدمة "طلب تركيب عداد كودي" من قائمة الخدمات.

ملء الاستمارة الإلكترونية ببيانات المتقدم الشخصية ورقم البطاقة القومي وعنوان الوحدة، مع رفع صور المستندات المطلوبة.

سداد الرسوم الإدارية المقررة إلكترونيا (50 جنيها تقريبا) من خلال وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

بعد إتمام الطلب، يتم مراجعته من جانب الجهات المختصة، على أن يتلقى المواطن إشعارا بحالة الطلب سواء بالقبول أو استكمال البيانات عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه على المنصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على العداد الكودي

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم أو مالك الوحدة.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية أو التجارية.

صورة فوتوغرافية حديثة للوحدة من الخارج.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو تليفون).

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الوضع القانوني للوحدة.

ويأتي تطبيق العداد الكودي كأداة تنظيمية تهدف إلى إدخال الوحدات غير الرسمية ضمن المنظومة الكهربائية بشكل قانوني، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل، ويساعد في تقليل الفاقد من الطاقة، بالإضافة إلى منح المستهلكين فرصة متابعة استهلاكهم الفعلي عبر العدادات مسبقة الدفع، بما يساهم في ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأعباء المالية.

هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو تسريع وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الشفافية في إجراءات الحصول على العدادات، بما يضمن وصول الخدمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.