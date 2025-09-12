قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بدون إنذار
حركة فتح ترحب بالتصويت الجامع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على حل الدولتين
قد يفاجئ البعض بـ خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، حيث يتم خصم مبالغ متفاوتة من الرصيد عقب عملية الشحن مباشرة، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، خصوصًا لدى بعض الوحدات السكنية المغلقة التي لا يسكنها أحد.

خصم الأقساط الشهرية للعدادات

أولى حالات الخصم تتعلق بنظام التقسيط، حيث يفضل بعض المواطنين تركيب العداد مسبق الدفع بالتقسيط على 24 شهرًا، أو عند استبدال العدادات القديمة الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع، في هذه الحالة يتم خصم القسط الشهري مباشرة من الرصيد مع بداية كل شهر.

خصم المتأخرات وجدولة السداد

ثاني أشكال الخصم يأتي عندما يكون على المشترك متأخرات مالية، فيلجأ لشركة الكهرباء لجدولة سدادها على أقساط شهرية تتناسب مع متوسط الاستهلاك، ومع بداية كل شهر يتم خصم قيمة القسط المتفق عليه مباشرة من الرصيد.

فرق الشرائح وخصوماتها

الحالة الثالثة والأكثر إرباكًا للمستهلكين ترتبط بفرق الشرائح، فمع تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات شهريًا والدخول في الشريحة الثالثة، يخصم من المواطن 22 جنيهًا كفروق أسعار، حيث يتم احتساب الكيلو وات الواحد بـ95 قرشًا بدلًا من الأسعار المخفضة في الشرائح الأولى.

وللتوضيح، إذا استهلك المواطن 50 كيلو وات تُحسب بقيمة 34 جنيهًا مضافًا إليها جنيه مصروفات خدمة ليصبح الإجمالي 35 جنيهًا، أما عند استهلاك 100 كيلو وات فتكون التكلفة 73 جنيهًا، لكن بمجرد الدخول إلى الشريحة الثالثة (ابتداءً من 101 كيلو وات) تصبح التكلفة 95 جنيهًا، فيُخصم فرق قدره 22 جنيهًا.

ويزداد الخصم تدريجيًا مع الاستهلاك الأكبر، فعند تجاوز 650 كيلو وات مثلًا، يتم خصم ما يصل إلى 378 جنيهًا كفروق شرائح وفق آلية الحساب الجديدة.

خصم تلقائي للمنازل المغلقة

الحالة الرابعة تخص الوحدات المغلقة، حيث يخصم العداد مسبق الدفع مبلغًا ثابتًا يبلغ 9 جنيهات شهريًا، حتى في حالة عدم وجود استهلاك، وهو ما يعرف باسم "المقروء بصفر".

رسوم خدمة العملاء الشهرية

أما الحالة الخامسة فهي مرتبطة برسوم خدمة العملاء التي يتم خصمها نهاية كل شهر حسب شريحة الاستهلاك، وتتدرج كما يلي:

  • جنيه واحد من 0 حتى 50 كيلو وات.
  • جنيهين من 51 حتى 100 كيلو وات.
  • 6 جنيهات من 0 حتى 200 كيلو وات.
  • 11 جنيهًا من 201 حتى 350 كيلو وات.
  • 15 جنيهًا من 351 حتى 650 كيلو وات.
  • 25 جنيهًا من 651 حتى 1000 كيلو وات.
  • 40 جنيهًا إذا زاد الاستهلاك عن 1000 كيلو وات.

الرسوم والدمغات المقررة

الحالة السادسة تتعلق بالرسوم الإضافية والدمغات القانونية المفروضة على المشتركين، حيث تخصم هذه المبالغ شهريًا بشكل تلقائي من الرصيد بعد الشحن، وهي رسوم معلنة رسميًا ضمن بنود الاشتراك.

تلك الحالات تفسر أسباب الخصومات التي يفاجأ بها المواطنون عند شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، لتبقى عملية ترشيد الاستهلاك والمتابعة المستمرة هي السبيل الأوضح لتجنب ارتفاع الخصومات الشهرية.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا


 

