قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
مدريد تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتندد بالمذبحة في غزة
هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
استبعاد دولا من قائمة منتخب الطائرة .. مصدر يكشف الكواليس الكاملة
أثناء عمله .. وفاة عامل تحويلة سكة حديد بمحطة قطار في المنوفية
وزير الخارجية الأمريكي : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل
يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس
المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار
كابتن مصر لكرة الشارع: خطفنا بطولة العالم من 50 منتخبا
مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور
دعاء قاله الرسول جبر الله بخاطره .. ردده في المولد النبوي وسترى العجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير  عن أسباب خصم رصيد من العداد مسبق الدفع مسبق الدفع  وكذلك  أسعار الكهرباء لشرائح المنزلي والتجاري وكذلك والتي تهم الكثير ،  حيث ثبتت الحكومة سعر كيلو وات الكهرباء دون أي زيادة تخفيفا على المواطن.

أسباب خصم رصيد من العداد مسبق الدفع

يشغل بال العديد من المواطنين في مختلف المحافظات سبب خصم عداد الكهرباء أبو كارت، سواء كان هناك أقساط مستحقة أم لا، خاصة بعد القرارات الجديدة التي بدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من شهر يونيو 2025. 

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عملية الخصم تتم عند شحن العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت"، وذلك وفقًا لقواعد ورسوم محددة يتم تطبيقها على جميع المشتركين، حتى في حالة عدم وجود أقساط على العداد.

تفاصيل خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع

وفقًا لما أعلنته الشركة، يتم خصم مبالغ مالية من رصيد عداد الكهرباء "أبو كارت" بشكل مباشر عند تجاوز حدود معينة من الاستهلاك الشهري. وجاءت هذه المبالغ على النحو التالي:

  • خصم 22 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 100 كيلووات/ ساعة
  • خصم 139 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ ساعة
  • خصم 270 جنيهًا عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ ساعة

ويتم تطبيق هذه الرسوم تلقائيًا من قيمة الرصيد الموجود داخل العداد، وهو ما جعل بعض المشتركين يعتقدون خطأ أن هناك أقساط مفروضة على العدادات، بينما في الحقيقة هي رسوم استهلاك معتمدة رسميًا.

خصم خدمة العملاء وفقًا لشرائح الاستهلاك

إلى جانب رسوم الاستهلاك، يتم خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد بشكل شهري وفقًا للشريحة التي يقع ضمنها المستهلك. وقد حُدِّدت هذه المبالغ كالتالي:

  1. الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه
  2. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه
  3. الشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات
  4. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا
  5. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا
  6. الشريحة السادسة من 651 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا
  7. الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات: 40 جنيهًا

رسوم العدادات المغلقة

أكدت الشركة القابضة للكهرباء أن هناك خصمًا آخر يتم في حال عدم وجود استهلاك أو في حالة إغلاق المكان طوال الشهر، وهو ما يعرف بنظام “المقروء بصفر”،/ ويقوم العداد بخصم 9 جنيهات شهريًا بشكل تلقائي عند عدم تسجيل أي استهلاك

أسعار الكهرباء

ظلت أسعار الكهرباء ثابتة خلال الفترة الماضية تحديدا منذ سبتمبر 2024، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة.

ما هي أسعار الكهرباء؟

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات سابقة ، أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي زيادة، موضحًا أن الدولة تدعم القطاع بما يصل إلى 190 مليار جنيه. 

وأكد أن هناك مديونية قائمة لوزارة البترول، يمكن معالجتها إذا تم بيع الكهرباء بنفس تكلفة توليدها.

أسعار الكهرباء

ويأتي هذا التأكيد الحكومي بالتزامن مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، والتي تعكس استهلاك شهر أغسطس.

وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار الكهرباء الجديدة التي تغطي الاستخدام المنزلي والتجاري.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

ما هي أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري؟

وفيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفة، تراعي طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستهلاك:

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

كم سعر الكيلو واط في العداد الكودي؟

يُعامل العداد الكودي بنفس أسعار الشرائح المنزلية، حيث يتم محاسبة المستهلك وفقًا للاستهلاك الفعلي وضمن نفس الفئات. 

وتُحسب أسعار شرائح الكهرباء في العداد الكودي بناءً على الكمية المستهلكة دون تمييز، وهو ما يتيح عدالة في التوزيع.

أسعار شرائح الكهرباء 2025

تشير بيانات الحكومة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء 2025 ستظل ثابتة دون زيادة، مما يُعد قرارًا داعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. 

ويأتي هذا في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

سعر كيلو الكهرباء للمصانع

بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن سعر كيلو الكهرباء للمصانع يختلف وفقًا لنوع النشاط والاستهلاك، ووفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جاءت كما يلي :

المصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة.

-المصانع على الجهد المنخفض بـ150 قرشا لكل كيلووات ساعة.

مع استقرار أسعار شرائح الكهرباء على هذا النحو، تعزز الحكومة من فرص النمو الاقتصادي عبر ضمان استمرار التيار للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. 

كما أن ثبات الأسعار يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من أعباء مالية إضافية خلال المرحلة الراهنة، التي تتسم بتقلبات عالمية في سوق الطاقة.

أسعار شرائح الكهرباء العداد الكارت

أما فيما يخص العدادات مسبوقة الدفع (العداد الكارت)، فإن حساب أسعار شرائح الكهرباء يتم آليًا بناءً على الشرائح المعلنة، وتتيح تلك التقنية للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة والتحكم في الفاتورة الشهرية.

رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت أسباب خصم رصيد من العداد مسبق الدفع أسباب خصم رصيد من العداد أسعار الكهرباء خصم رصيد من العداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

افتتاح وحده

الأولى من نوعها بالدقهلية .. بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى صدر المنصورة

فتاوى

فتاوى| هل يجوز قراءة الفاتحة بعد السورة القصيرة في الصلاة؟.. حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة؟.. ما صحة صيام المولد النبوي يوم الخميس وهل صامه النبي؟

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد