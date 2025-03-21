وزير الكهرباء يطمئن المصريين: صيف بلا تخفيف أحمال ولا زيادة في الأسعار

خصّ وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت موقع صدى البلد الإخبار بتصريحات مهمة تتعلق بأسعار الكهرباء فى شهر يونيو المقبل.

وأعلن وزير الكهرباء في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء في شهر يونيو المقبل.

وقال وزير الكهرباء إن هناك مديونية لوزارة البترول يتم حلها عندما أستطيع بيع الكهرباء بالسعر المولدة به، ولكن الدولة تدعم الكهرباء، بمبلغ 190 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كان منذ ست سنوات ومنذ توليت الوزارة قبل 6 أشهر تم تنفيذ عدة خطوات فى هذا الأمر وهناك لجنة مشكلة من محاسبين وخبراء ومكتب استشارى.

فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء

كما أعلن الوزير أنه سيتم قبل نهاية العام فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تماما عن القابضة لكهرباء مصر إدارة وميزانيات وأصول ومستحقات وطريقة تشغل .

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن الاستعدادات تتم على كل المستويات فى الدولة لتوفير التغذية الكهربائية بانتظام ودون انقطاع الصيف المقبل.

وتابع أن الرئيس السيسي يتابع موقف مشاريع الطاقة المتجددة وادخالها على الشبكة القومية.

وأشار الوزير إلى أن هناك اجتماعا يوم الأحد المقبل برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير البترول لمتابعة ما يتم من توفير الغاز والوقود ونمط التشغيل.



وعن الموقف من تخفيف أحمال التيار الكهربائي، فقد أعلن رئيس الوزراء سابقا أنه لا انقطاع فى الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل كما لن يتم تخفيف الأحمال.



جاءت تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال زيارته الميدانية إلى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

كما التقى الوزير مع اللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية بديوان المحافظة من أجل التباحث حول عدد من موضوعات العمل المشترك في حضور قيادات الوزارة والمحافظة.

تناول اللقاء رفع كفاءة وتطوير الشبكة الكهربائية فى نطاق مدينة الإسماعيلية المنطقة الاولى والثانية والمنطقة الصناعية فى نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وكذلك موضوعات الإنارة العامة والتعاون مع الأجهزة المحلية فى تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء فى نطاق المراكز التابعة للمحافظة.