ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وفاء نور الدين

تظهر كلمة "erorr" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة وجود عطل فني. وهناك معلومات هامة يجب معرفتها للتعامل الفوري مع العداد عند حدوث هذا العطل، وطريقة قراءة كود العطل الذي يظهر على الشاشة وسبل حل المشكلة.

كيفية قراءة أكواد العداد مسبوق الدفع وطرق حلها:

1 - كود 204 Err
عند ظهور هذا الكود، يجب رفع العداد بواسطة شركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك، ثم يتم تصفير العداد بكارت إعادة التهيئة وكارت المصنع، وبعد ذلك يُركب العداد بعد إعادة التهيئة. في حال وجود رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم تُضاف، توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.

2 - كود Err-0101 / Err-0108
يشير إلى أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج، أي أن الكارت المدخل يخص عدادًا آخر.
الحل: إذا كان العداد جديدًا، يتم تخصيصه وبرمجته للمشترك مع مراجعة الصفحة 75 بالعداد ومطابقة الرقم بالشاسيه. أما إذا كان العداد لمشترك موجود (كود 02)، فيتم مراجعة المشترك للتأكد من عدم استخدام كارت عداد آخر.

3 - كود Err-0204
يدل على أن ذاكرة العداد ممتلئة ولا يمكنه استقبال بيانات جديدة من الكارت.
الحل: عمل كارت "قراءة البيانات" وإدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع"، وبعدها إعادة تسجيل البيانات.

4 - كود Err-1091
يعني وجود مشكلة في وقت العداد أو انتهاء صلاحية الكارت.
الحل: التوجه لشركة توزيع الكهرباء لضبط الوقت أو تجديد صلاحية الكارت.

5 - كود Err-0201
يشير إلى خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد.
الحل: إعادة برمجة العداد بواسطة شركة الكهرباء التابعة له.

6 - كود Err-0400
يحدث بسبب فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.
الحل: رفع العداد وإعادة تهيئته، والبحث عن المشترك بقراءة الكارت وليس برقم العداد للحفاظ على استهلاك العداد.

7 - كود Err-0002
يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.
الحل: استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعه، أو إصلاح قارئ الكارت بالعداد.

8 - كود Err-0805
يدل على خطأ في قراءة البيانات.
الحل: إعادة العملية مرة أخرى أو استرجاع الشحنة المبدئية.

9 - كود Err-0600
لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.
الحل: الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

10 - كود Err-0500
يعني سحب الكارت بسرعة من العداد قبل القراءة الكاملة.
الحل: وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.

11 - كود Err-0200
يشير إلى وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.
الحل: إعادة تنفيذ العملية على الكارت مرة أخرى.

12 - كود Err-0106 / Err-0107
يعني وجود خطأ في بيانات الكارت المدخل، حيث لا تطابق البيانات الكودية للمشترك مع البيانات الموجودة بالعداد.
الحل: عمل كارت بديل بشحنة أو بدون، وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.

13 - كود Err-0105
يعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد.
الحل: إعادة برمجة العداد.

14 - كود Err-0104
يشير إلى عدم توافق العداد مع نوع الكارت.
الحل: تغيير الكارت.

15 - كود Err-1
يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.
الحل: استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته.

