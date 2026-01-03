قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس

محمد البدوي

تشهد العاصمة الفنزويلية كراكاس تصعيدًا لافتًا في المشهدين السياسي والأمني، على خلفية إعلان أمريكي مثير للجدل بشأن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ما فجّر موجة تفاعلات داخلية ودولية متسارعة.

 مشاهد لتظاهرات حاشدة 

واستعرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد لتظاهرات حاشدة نظمها أنصار الرئيس مادورو في وسط كراكاس، رفضًا لما وصفوه بتدخل أمريكي سافر في الشأن الفنزويلي. ورفع المحتجون شعارات تؤكد دعمهم للرئيس، معتبرين أن الضغوط الأمريكية تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة البلاد.

غيابال تصريحات الرسمية المسبقة

وأوضح الدكتور فادي، الخبير في الشؤون الأمريكية، أن الرأي العام داخل الولايات المتحدة لم يُهيأ لعملية اعتقال رئيس دولة، مشيرًا إلى غياب تصريحات رسمية مسبقة من الإدارة الأمريكية تؤكد نية تنفيذ عملية عسكرية من هذا النوع.

المؤسسات العسكرية والاستخباراتية

 وأضاف أن مثل هذه العمليات عادة ما تُدار بسرية تامة من قبل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، ويُعد عنصر المفاجأة جزءًا أساسيًا من طبيعتها.

 تصاعد لهجة التهديد

وأشار إلى أن الأرضية العامة لأي تدخل عسكري في فنزويلا كانت قد جرى إعدادها منذ أغسطس من العام الماضي، عبر ضربات استهدفت السواحل الفنزويلية بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب تصاعد لهجة التهديد من واشنطن تجاه النظام الحاكم في كراكاس. 

 حالة التفاف شعبي 

وأوضح أن المظاهرات الحالية تعكس حالة التفاف شعبي معتادة في مواجهة ما يُنظر إليه كخطر خارجي، رغم الانقسامات السياسية الداخلية.

 التحركات العسكرية الأمريكية

وعلى الصعيد الدولي، أدان رئيس تشيلي خوسيه أنطونيو التحركات العسكرية الأمريكية في فنزويلا، داعيًا إلى حل سلمي للأزمة وتجنب مزيد من التصعيد.

حماية المواطنين الكوريين

وأصدر رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج أوامر بحماية المواطنين الكوريين في فنزويلا والاستعداد لإجلائهم في حال تدهور الأوضاع الأمنية.

 دوي انفجارات قوية

وأفادت تقارير عاجلة بسماع دوي انفجارات قوية في عدة مناطق وسط كراكاس، مع تصاعد أعمدة دخان من مواقع مختلفة، وتحليق طائرات حربية فوق العاصمة. 

انقطاع التيار الكهربائي

وذكرت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس، نقلًا عن شهود عيان، وقوع ما لا يقل عن سبعة انفجارات، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق محيطة بإحدى القواعد العسكرية جنوب العاصمة.

 الضغوط الخارجية مع الاحتقان الداخلي

ويعكس هذا المشهد المتوتر دخول فنزويلا مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الضغوط الخارجية مع الاحتقان الداخلي، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.

