شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا في نوفمبر
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن
مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030.. ونواب: الرئيس السيسي الداعم الحقيقي للقطاع
كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أخبار البلد

احذر.. حالات رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب أبو كارت

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتغيير العداد القديم وتركيب العداد مسبوق الدفع، وتحتاج هذه الخطة لعدة سنوات لتغيير جميع العدادات، حيث وصل عدد المشتركين أصحاب العداد مسبوق الدفع إلى 43% من إجمالى عدد المشتركين.

وأوضح مصدر بالكهرباء أن تنفيذ الخطة بدء بتركيب عدادات مسبقة الدفع لأى مشترك جديد وكذلك عند وجود مخالفة أو عطل فى العداد القديم يتم تغييره فورا وتركيب العداد أبو كارت.

حالات رفع عداد الكهرباء وتركيب مسبوق الدفع 


1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

2- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

3- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.


4- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید

9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .

10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

يذكر أنه عند السماح بإعادة تركيب العداد سيتم تركيب عداد مسبق الدفع .

