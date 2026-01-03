قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 3 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم السبت 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 5074 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5920 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6765 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47360 جنيها.

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

وعلق الإعلامى عمرو أديب، على عدم طرح البنوك شهادات ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع، مع بداية استحقاق شهادات الادخار ذات الفائدة 27%.
 


وقال الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر قناة «إم بى سى مصر»، الجمعة، إن شهادات الادخار مرتفعة العائد كانت أداة أساسية لامتصاص التضخم وتوفير عوائد آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انتهاء شهادات الـ27% يعنى خروج مبالغ ضخمة من الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة.


وتساءل الإعلامى عمرو أديب، عن السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء هذه الشهادات، خاصة فى ظل اعتماد عدد كبير من المواطنين عليها كمصدر دخل ثابت، مشيرًا إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى كيفية استيعاب سيولة تقدر بنحو تريليون جنيه.

وأوضح الإعلامى عمرو أديب، أن خيارات توظيف الأموال فى مصر لا تزال محدودة أمام المواطنين غير القادرين على الدخول فى عالم التجارة أو الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن أبرز المنافذ المتاحة حاليًا تتركز فى العقار، والذهب، وشهادات الادخار.

وأضاف الإعلامى عمرو أديب، أن : «الشهادات خلصت، وفيه ناس عايشة على عائد الشهادات دى. ماذا سيحدث وما البدائل، فى مصر هناك منفذين أو تلاتة، شهادات أو عقارات، ماذا يفعل الناس فى أموالهم دلوقتي».

وأشار الإعلامى عمرو أديب، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أفكارًا مالية ذكية وأدوات استثمارية متنوعة، تُمكّن من جذب هذه السيولة وتوظيفها بشكل يحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار السوق.


 

سعر الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

