مستشفى أبوتشت بقنا ينقذ مريضة تعانى من مشيمة متقدمة ونزيف شديد

نجح فريق طبي بمستشفى أبوتشت المركزي شمال قنا، في إنقاذ سيدة بالعقد الثالث من عمرها، تعانى حالة مشيمة متقدمة، حضرت إلى المستشفى تُعاني من آلام الولادة مصحوبة بنزيف مهبلي شديد وإختلال بالعلامات الحيوية، وحالة صحية حرجة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وقال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحالة جري التعامل معها بواسطة فريق طبي متخصص من قسم النساء والتوليد، حيث استغرقت ساعات داخل غرفة العمليات، وتم خلالها إتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة وفقاً للبروتوكولات المعتمدة.

وتابع صادق، ونظراً لشدة النزيف والحالة الصحية للمريضة، تم نقل 6 أكياس دم، ما أسهم في استقرار حالتها الصحية والسيطرة على النزيف، وعقب الإنتهاء من التدخل الطبي جرى حجز المريضة بقسم العناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية حتى استقرت وجرى خروجها من المستشفى بعد تحسُّن حالتها العامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إيداع الطفل المولود بقسم الحضانات بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث لا يزال تحت المتابعة الطبية وفقاً لحالته الصحية، مشيراً إلي المشاركة الفعالة والسريعة مع الحالة من خلال فريق طبي متميز ضم: الدكتور عبد المنعم هدية ، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور رمضان دكروني، الطبيب النائب المساعد،



وطبيب التخدير الدكتور عمر الراوي، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم كل من : ياسين عبد الرؤوف مشرف التمريض بالمستشفي، فريال عبد النبي، شيماء عبدالكريم أعضاء فريق التمريض بالمستشفي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مستشفى أبوتشت المركزي تسعي مع فريقها الطبي إلي تقديم خدمات طبية متميزة وناجحة وتعامل سريع مع أدق الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن سرعة التدخل والإلتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة كان لهما دور هام في إنقاذ المريضة وخروجها من المستشفى بعد تحسُّن حالتها الصحية.

ووجه صادق، الشكر إلى الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى أبوتشت المركزى، وإلى الفريق الطبي والتمريضي القائم على التعامل مع الحالة، مثمنًا ما بذلوه من جهد مهني وإخلاص في العمل الذي أسهم في الحفاظ على سلامة الأم والطفل.



