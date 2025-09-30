لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

أثارت صور جديدة التقطها أحد سكان مقاطعة يوركشاير الغربية في بريطانيا جدلاً واسعاً بعد ظهور أجسام طائرة مجهولة في السماء.





ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الصور، التي التقطها المصور جيسي غالاغر بهاتفه الآيفون ليلاً على مدى عدة أشهر، وأظهرت كرات مضيئة بيضاء ومتعددة الألوان بأشكال غريبة.





بعض الصور بيّنت أجساماً تشبه الملعقة أو المخروط أو الكرة المضيئة، ما زاد من الغموض حول طبيعتها.





وفي حادثة منفصلة، التقط مقيم آخر صورة لصحن طائر كلاسيكي الشكل.





خبراء الظواهر الغامضة أشاروا إلى أن هذه المشاهد قد تكون ناتجة عن خلل بالكاميرا أو أجسام عابرة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/5AY0Nd620tI?si=22m-sk22RDKclNYf