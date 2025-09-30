4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

تعد صحة الجهاز التناسلي من أهم الأشياء التي يجب على الرجل والمرأة ويعرف معظمنا الأمراض الشهيرة التى تصيبه ولكن هناك بعض المشاكل الصحية الخطيرة التى تهدد الإناث والذكور لا يعرفها معظمنا مما يؤخر الاكتشاف والعلاج.

ووفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم أمراض خطيرة تصيب الجهاز التناسلي للرجال والنساء لايعرفها كثيرون.

مرض كرون

يمكن أن يؤثر داء كرون على الفرج، مسببًا تقرحات وجروحًا تتورم، وتتسبب في حكة، وألم، وإفرازات أثناء الجماع وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لهذه الحالة ألم البطن، والحمى، وبرازًا دمويًا.

كيفية العلاج: عادةً ما يشمل علاج القروح التناسلية الثانوية لمرض كرون المضادات الحيوية (مثل الميترونيدازول) والمستجدات ومع ذلك، قد تستغرق هذه القروح التناسلية وقتًا أطول للشفاء بطبيعتها، حتى مع التدخلات الطبية.

مرض بهجت

مرض بهجت هو حالة تُسبب التهابًا في الأوعية الدموية في الجسم، بالإضافة إلى تقرحات تناسلية وقد تكون هذه التقرحات متكررة ومؤلمة، وتؤثر بشكل خاص على الفرج وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لهذه الحالة ألم المفاصل، واحمرار الجلد، واحمرار العين، وآلام البطن.

كيفية العلاج: عادةً ما تُشفى القروح التناسلية بمراهم الكورتيكوستيرويد وقد تُوصف مثبطات المناعة عند عدم فعالية التدابير الأخرى.

التهاب الغدد العرقية القيحي



التهاب الغدد العرقية القيحي (HS) هو حالة تُصيب بصيلات الشعر ويمكن يؤدي إلى ظهور تقرحات تناسلية حول الفرج، ويُشخّص عادةً لدى المراهقات أو الشابات وقد يُصاب بعض المرضى أيضًا بعُقيدات جلدية وخراجات في منطقة الأربية، بالقرب من أعلى الفخذين، وتحت الإبطين، وفي منطقة الأربية.

كيفية العلاج: عادةً ما يشمل علاج التهاب الغدد العرقية المقيِّح استخدام المضادات الحيوية مثل الكليندامايسين أو الدوكسيسيكلين و قد تتطلب الحالات الخطيرة علاجًا جراحيًا.

سرطان الفرج



ترتبط القروح أو الجروح التناسلية في بعض الأحيان بسرطان الفرج وعادةً ما يصعب شفاء هذه القروح، وقد تكون غير مؤلمة، وتسبب الحكة، وتنزف وقد يُسبب هذا السرطان أيضًا تضخم الغدد الليمفاوية بالقرب من القروح.

كيفية العلاج: يعتمد العلاج على نوع السرطان الذي تم تشخيصه ومرحلته، وقد يشمل العلاج الإزالة الجراحية للقروح والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.