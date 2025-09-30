قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
اسماء محمد

تعد صحة الجهاز التناسلي من أهم الأشياء التي يجب على الرجل والمرأة ويعرف معظمنا الأمراض الشهيرة التى تصيبه ولكن هناك بعض المشاكل الصحية الخطيرة التى تهدد الإناث والذكور لا يعرفها معظمنا مما يؤخر الاكتشاف والعلاج.

ووفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم أمراض خطيرة تصيب الجهاز التناسلي للرجال والنساء لايعرفها كثيرون.

سيدة تشكو من نظر زوجها لها أثناء العلاقة الزوجية

مرض كرون

يمكن أن يؤثر داء كرون على الفرج، مسببًا تقرحات وجروحًا تتورم، وتتسبب في حكة، وألم، وإفرازات أثناء الجماع وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لهذه الحالة ألم البطن، والحمى، وبرازًا دمويًا.

كيفية العلاج: عادةً ما يشمل علاج القروح التناسلية الثانوية لمرض كرون المضادات الحيوية (مثل الميترونيدازول) والمستجدات ومع ذلك، قد تستغرق هذه القروح التناسلية وقتًا أطول للشفاء بطبيعتها، حتى مع التدخلات الطبية.  

مرض بهجت

مرض بهجت هو حالة تُسبب التهابًا في الأوعية الدموية في الجسم، بالإضافة إلى تقرحات تناسلية وقد تكون هذه التقرحات متكررة ومؤلمة، وتؤثر بشكل خاص على الفرج وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لهذه الحالة ألم المفاصل، واحمرار الجلد، واحمرار العين، وآلام البطن.

كيفية العلاج: عادةً ما تُشفى القروح التناسلية بمراهم الكورتيكوستيرويد وقد تُوصف مثبطات المناعة عند عدم فعالية التدابير الأخرى.

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

التهاب الغدد العرقية القيحي


التهاب الغدد العرقية القيحي (HS) هو حالة تُصيب بصيلات الشعر ويمكن يؤدي إلى ظهور تقرحات تناسلية حول الفرج، ويُشخّص عادةً لدى المراهقات أو الشابات وقد يُصاب بعض المرضى أيضًا بعُقيدات جلدية وخراجات في منطقة الأربية، بالقرب من أعلى الفخذين، وتحت الإبطين، وفي منطقة الأربية.

كيفية العلاج: عادةً ما يشمل علاج التهاب الغدد العرقية المقيِّح استخدام المضادات الحيوية مثل الكليندامايسين أو الدوكسيسيكلين و قد تتطلب الحالات الخطيرة علاجًا جراحيًا.

سرطان الفرج


ترتبط القروح أو الجروح التناسلية في بعض الأحيان بسرطان الفرج وعادةً ما يصعب شفاء هذه القروح، وقد تكون غير مؤلمة، وتسبب الحكة، وتنزف وقد يُسبب هذا السرطان أيضًا تضخم الغدد الليمفاوية بالقرب من القروح.

كيفية العلاج: يعتمد العلاج على نوع السرطان الذي تم تشخيصه ومرحلته، وقد يشمل العلاج الإزالة الجراحية للقروح والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

الجهاز التناسلي أمراض تصيب الرجال أمراض تصيب النساء كرون الحمى سرطان الفرج أمراض غير معروفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة؟.. الإفتاء: المسألة مختلف فيها وهذا حكمها

الوقاية من السحر والحسد

كيفية الوقاية من السحر والحسد.. اعرف الطريقة الشرعية

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد