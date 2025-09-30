نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي أعلن خطته لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى وجود حالة من الاحتفاء بالخطة، لكنه شدد على ضرورة التوقف أمام ما طرحه الرئيس ترامب بالأمس بشأن وقف الحرب في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن إعادة الإعمار ستكون والشعب الفلسطيني داخل غزة، لافتًا إلى أن هناك بندًا إيجابيًا في الخطة وهو التنمية.

وأضاف أن أبرز سلبيات الخطة أنها لم تتطرق إلى الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك أمر مريب ومزعج، لأنه يعني غياب السلام واستمرار الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح أن الخطير في الخطة هو الحديث عن إقامة لجنة لإدارة غزة بدون سلطة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن الموضوع به الكثير من التفاصيل المثيرة للقلق، وأن أكبر المستفيد من هذه الخطة هو نتنياهو، إلا أنه على المدى البعيد قد يخسر.

وأشار إلى أن الخطة الأمريكية مبنية على أساس أن حركة حماس لن تكون موجودة داخل غزة، وأن السلاح لن يكون متاحًا هناك.