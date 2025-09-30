قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي أعلن خطته لوقف الحرب في غزة، مشيرًا إلى وجود حالة من الاحتفاء بالخطة، لكنه شدد على ضرورة التوقف أمام ما طرحه الرئيس ترامب بالأمس بشأن وقف الحرب في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن إعادة الإعمار ستكون والشعب الفلسطيني داخل غزة، لافتًا إلى أن هناك بندًا إيجابيًا في الخطة وهو التنمية.

وأضاف أن أبرز سلبيات الخطة أنها لم تتطرق إلى الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك أمر مريب ومزعج، لأنه يعني غياب السلام واستمرار الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح أن الخطير في الخطة هو الحديث عن إقامة لجنة لإدارة غزة بدون سلطة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن الموضوع به الكثير من التفاصيل المثيرة للقلق، وأن أكبر المستفيد من هذه الخطة هو نتنياهو، إلا أنه على المدى البعيد قد يخسر.

وأشار إلى أن الخطة الأمريكية مبنية على أساس أن حركة حماس لن تكون موجودة داخل غزة، وأن السلاح لن يكون متاحًا هناك.

أحمد موسى غزة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

ياسر ريان

ياسر ريان: الزمالك لعب على التعادل أمام الأهلي وخسر الثقة

ليفربول

تشكيل ليفربول أمام جالاتا سراي.. مفاجأة بشأن محمد صلاح

مبابي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية مبابي في كيرات

بالصور

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد