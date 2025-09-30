محافظ كفر الشيخ يناقش عددا من الشكاوى في لقاء المواطنين | صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من الطلبات والشكاوى المتنوعة، خلال لقائه الدوري بالمواطنين، والذي عُقد بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء 10 شكاوى وطلبات خدمية ومشكلات تتعلق بمختلف القطاعات، وذلك بهدف إيجاد حلول عاجلة وفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل المباشر وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتحسين الخدمات وجودة الحياة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، وممثلي الأجهزة المعنية، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب موضوعات خدمية أخرى، وجرى مناقشتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، وحسن معاملتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم ميدانياً، لافتًا أن هذا اللقاء جزءًا من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم.

‏‎وكان محافظ كفر الشيخ، كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ شدد على استقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة والجهات المختصة لضمان الشفافية وإيجاد الحلول العاجلة والواقعية لها.