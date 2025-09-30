مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

يعد الغثيان والقيء من اكثر المشكلات الشائعة بين الرجال والنساء سواء بسبب الدوار أو خلال فتره الصباح أو بسبب الحمل و غيرها الكثير من الأسباب

ووفقا لما جاء في موقع draxe يلعب الزنجبيل دور كبير في علاج الغثيان والقئ والدوار وقرحة المعدة والالتهابات.

علاج الغثيان والقئ

تم استخدام الزنجبيل تاريخيا كعلاج طبيعي لدوار البحر وغثيان الصباح، وربما تكون أهم فوائده المعروفة هي قدرته على علاج الغثيان والقيء.

وقد نظرت إحدى المراجعات في نتائج 12 دراسة مكونة من 1278 امرأة حامل ووجدت أنها فعالة في تقليل أعراض الغثيان مع الحد الأدنى من مخاطر الآثار الجانبية.

أظهرت دراسة أخرى من المركز الطبي لجامعة روتشستر أنها ساعدت في تقليل شدة الغثيان لدى المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

يحارب الالتهابات الفطرية

تُسبب العدوى الفطرية مجموعةً واسعةً من الأمراض، من عدوى الخميرة إلى حكة الجوك وقدم الرياضي.

يُساعد الزنجبيل على القضاء على الفطريات المُسببة للأمراض بفضل خصائصه القوية المُضادة للفطريات.

أظهرت دراسة أُجريت عام ٢٠١٦ في أنابيب الاختبار فعالية مستخلص الزنجبيل ضد نوعين من الخميرة يُسببان عادةً التهابات فطرية في الفم كما أجرت دراسة أخرى في أنابيب الاختبار قياسًا للتأثيرات المضادة للفطريات لـ ٢٩ نوعًا من النباتات، ووجدت أن الزنجبيل كان من بين أكثرها فعالية في القضاء على الفطريات.

يحمي من قرحة المعدة

وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن فوائد الزنجبيل قد تشمل المساعدة في منع تكوين قرحة المعدة، وهي قروح مؤلمة تتكون في بطانة المعدة وتسبب أعراضًا مثل عسر الهضم والتعب وحرقة المعدة وعدم الراحة في البطن.

في الواقع، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات عام 2011 أن مسحوق الزنجبيل يحمي من القرحة الناجمة عن الأسبرين عن طريق خفض مستويات البروتينات الالتهابية ومنع نشاط الإنزيمات المرتبطة بتطور القرحة.

