أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة حماس عليها أن تتخذ قرارًا وطنيًا لوقف الحرب، موضحًا أنه إذا لم توافق على صفقة ترامب في غزة سنعود إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن ترامب سيدعم نتنياهو في حال رفضت حماس خطته.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نتنياهو يريد أن لا تتجاوب حماس مع هذه الخطة، موضحًا أنه يواجه ضغطًا من ترامب ويتمنى ألا توافق حماس عليها.

وأضاف موسى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية بسبب اعتذاره لقطر وموافقته على صفقة ترامب، مؤكدًا أن حماس لن تحكم غزة مرة أخرى، وأن اللجنة الدولية ستدير القطاع لفترة مؤقتة ثم تعود السلطة الفلسطينية لاحقًا.