للصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قرية وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء الكراكات بمركز بيلا، غداً الأربعاء الموافق 1 أكتوبر اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك لإجراء صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.