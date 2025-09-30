هاني يونس: كل قرى مصر تشهد تطويرا شاملا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تفقد مصنع غزل جديد للغزل والنسيج، مضيفا أن لدينا مستهدف 500 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية.

وتابع هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدمة برنامج على مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل قرى مصر تشهد تطويرا شاملا ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

واكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن توجيهات من اسعد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ممشاه اهل مصر في جميع المدن التي فيها نهر النيل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شاهد الكورنيش الجديد في شبين الكوم.