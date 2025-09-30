بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق

أصدرت مدرسة ألسن الدولية سقارة بالمريوطية ، بيانا جديدا بشأن ظهور حالات فيروس HFMD في أحد الفصول.

قالت المدرسة في بيانها : السادة أولياء الأمور الكرام، تحية طيبة وبعد …

نود أن نُعلم حضراتكم أنه تم رصد 4 حالات مصابة بفيروس (Hand, Foot and Mouth Disease) والمعروف باسم HFMD وهو فيروس ضعيف وشائع بين الأطفال ويُشفى منه في غضون أيام قليلة دون أية مضاعفات.

وحرصًا من المدرسة على صحة وسلامة أبنائنا – وهي دائمًا أولوية قصوى بالنسبة لنا – وجه المهندس مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة المدرسة على الفور باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتي شملت:

إغلاق وتعقيم الفصل بالكامل.

إبلاغ أولياء الأمور المعنيين بمتابعة أبنائهم في المنزل كإجراء احترازي فقط.

المتابعة المستمرة من قِبل طبيب المدرسة للحالات المذكورة والتواصل المباشر مع أولياء أمورهم للاطمئنان عليهم وتقديم الرعاية والتوصيات الطبية اللازمة.

ونؤكد لحضراتكم أن الوضع مستقر تمامًا ولا داعي لأي قلق.. لذا نرجو منكم عدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات تصدر من خارج القنوات الرسمية للمدرسة.

كما نؤكد أن هذا الإجراء الوقائي لن يؤثر على سير العملية التعليمية، وسيتم تعويض الطلاب عن الفترة التي تم فيها إغلاق الفصل لضمان عدم تأثر مستواهم الدراسي.. نشكر لكم دائمًا تعاونكم وثقتكم، ونسأل الله السلامة لجميع أبنائنا.

وأكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أن عدد المصابين بـ فيروس HFMD بمدرسة ألسن سقارة بالمريوطية 4 حالات فقط .

وأوضح في بيان رسمي صادر عن المديرية ، أن الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.