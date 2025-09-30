الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

افتتحت الصين أطول جسر في العالم أمام حركة المرور في مقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد، بعد 3 سنوات من أعمال البناء.





ويُعرف بـ”جسر وادي هواجيانغ الكبير”، حيث يرتفع 625 متراً فوق نهر بيبان، ما قلّص زمن عبور الوادي من ساعتين إلى دقيقتين فقط.





ويمتد الجسر لمسافة 2890 متراً، منها 1420 متراً للامتداد الرئيسي، ويُعد أطول جسر معلق بجملونات فولاذية في تضاريس جبلية بالعالم، وأطول بتسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.





ويعكس المشروع طفرة البنية التحتية الصينية، إذ تضم قويتشو وحدها أكثر من 30 ألف جسر بينها ثلاثة من الأطول عالمياً.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtu.be/SdU4MSejNh8