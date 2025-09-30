أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

أعلنت سارة أحمد انفصالها عن زوجها نجم الأهلي السابق حسام عاشور، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وكتبت سارة "صباح اليوم الثلاثاء: "تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، بتمنى له كل التوفيق في حياته".

ويعد حسام عاشور، من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ليبدأ مشواره مع الجيل الذهبي للفريق، وقد استمر في صفوف الأهلي لمدة 18 عاما، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

وقد توج حسام عاشور مع النادي الأهلي بـ12 لقبا في الدوري المصري الممتاز، و11 لقبا إفريقيا، و10 ألقاب في كأس السوبر المحلي، و3 بطولات في كأس مصر، وشارك في 511 مباراة بقميص الأهلي.