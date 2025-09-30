ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها مسن يعمل بائع مناديل، بعدما اعتدت عليه فتاة بائعة متجولة بضربه بحجر على رأسه خلال مشادة كلامية بينهما، ما أسفر عن مصرعه في الحال، قبل أن تلوذ المتهمة بالفرار.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة رجل ستيني غارقًا في دمائه، مصابًا بجروح بالغة في الرأس بأحد شوارع المنطقة.

على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وجرى فرض طوق أمني حول مكان الواقعة، واستدعاء فريق النيابة العامة لمعاينة الجثمان.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهمة، اللذين يعملان في بيع المناديل بالشارع نفسه، بسبب خلافات مرتبطة بعلاقة غير شرعية جمعتهما. وتطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدي، أقدمت خلالها الفتاة على التقاط حجر من الطريق والاعتداء به على رأس الضحية بقوة، ما أدى إلى تهشيم جمجمته ووفاته في الحال، قبل أن تستولي على متعلقات شخصية تخصه وتفر هاربة.

وبعد تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في أحد أماكن اختبائها وبمواجهتها، اعترفت تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الخلاف نشب بعد مطالبة المجني عليه لها بإنهاء العلاقة التي جمعتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية، كما قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.