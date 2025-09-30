قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
مرض HFMD شائع وغير خطير.. رسالة طمأنة من الصحة لأولياء الأمور
تعالوا اشتروا من بابا .. دعم عاجل للطفل عبدالله وأسرته في سوهاج | صور
بيزيرا يوجه رسالة لجمهور الزمالك: الوقت لإظهار من يرتدي القميص حقا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية

اختراق الخصوصية
اختراق الخصوصية
حسن رضوان

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على فرض عقوبات مشددة لمواجهة الممارسات الإلكترونية المخالفة التي تنتهك خصوصية الأفراد وتُعرض أموالهم وأمنهم للخطر.

عقوبات إرسال رسائل بدون موافقة الأخرين

وبموجب المادة 23 من القانون، يُعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول غير المشروع إلى بيانات أو أرقام بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونية، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 وإذا كانت النية من هذا الاستخدام الحصول على أموال الغير، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفيما يتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من يرسل بشكل متكرر رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته، أو ينشر معلومات وصور تنتهك خصوصية أي شخص، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، أو يشارك بياناته في أنظمة ترويج دون إذنه.

كما يعاقب القانون بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، كل من يستعمل برامج أو تقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للآخرين بطرق تنتهك الآداب العامة أو تمس الشرف والكرامة.

هذه العقوبات تؤكد حرص الدولة على حماية مستخدمي الإنترنت من الإزعاج الإلكتروني، الانتهاكات الرقمية، والجرائم التي تهدد الخصوصية والأمن المالي.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم تقنية المعلومات الممارسات الإلكترونية المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية «ديروط وصنبو» وسط استقبال حافل من شعبها |صور

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد