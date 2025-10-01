قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
جامعة هارفارد ترضخ لتهديدات ترامب وتدفع 500 مليون دولار
ميدو: الزمالك عاد مُستباحًا كما كان .. وغرفة الملابس غير مُحكمة
الحوثيون يُهاجمون سفينة هولندية في خليج عدن ويُهدّدون شركات نفط أمريكية
طعام غير مُتوقع يُعالج الضغط ويُقوّي العظام
دعاء شهر أكتوبر .. ردّده يفتح لك الأبواب المُغلقة
إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب
بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر، يشعر مولود الحوت اليوم بعمق عاطفي وحنان تجاه من حوله، قد تلتجئ إلى الخيال أو التأمل أكثر من الحوار الصريح، كن حذرًا من الانسياق وراء أوهام.

صفات برج الحوت

الحوت حساس، رحيم، مبدع، ومتصِل بعالم الأحلام، لديه تعاطف كبير، وقد يذوب في مشاعر الآخرين، لكنه قد يضيع إذا لم يُحدد حدوده أو يُعبّر بوضوح.

مشاهير برج الحوت

من مشاهير الحوت: أديل، ألفريد هيتشكوك، ريهانا، وغيرهم ممن جمعوا بين العاطفة والإبداع في أعمالهم.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

في مجال العمل، قد تميل اليوم نحو مشاريع تتصل بالجمال، الفن، أو الجانب الإنساني، لا تُجهد نفسك في أمور روتينية مملة، بل اختر ما يُشعرك بالشغف، شارك أفكارك الحسّية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

مشاعرك اليوم عميقة، وقد تشعر بأنك تود أن تعبر بعدم كلام أو بلحظات صامتة. الشريك قد يحتاج أن يسمع كلماتك أيضًا، فاحرص على المزج بين الصمت والكلام. إن كنت أعزبًا، قد تنجذب إلى شخص حنون وفهم.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على توازنك النفسي، فالتوتر العاطفي قد يؤثر في جسدك. الاسترخاء، الاستماع إلى موسيقى مريحة، أو الاستحمام الدافئ قد يساعدك. تجنب الإجهاد العاطفي الزائد.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يرى أن الفترة المقبلة قد تكون مثمرة في التطور الروحي أو الجانب الداخلي لديك، ربما تدخل مشاريع فنية أو خيرية. عاطفيًا، قد تعبر إلى علاقة تحمل معنى عميق، لكن يجب أن تكون واعيًا ولا تتوهّم كثيرًا، ركّز على الوضوح رغم حساسيتك.

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد