إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تلقى تأكيدات طبية بصعوبة لحاق إمام عاشور بمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و 12 أكتوبر المقبل.

وتابع “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور، أن جهاز منتخب مصر تأكد من طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، أن الحالة الصحية لإمام عاشور غير مستقرة خاصة بعد إصابته بفيروس A، وأنه سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الأهلي خلال الـ10 أيام المقبلة،

وسيبدأ التأهيل تدريجيًا بعد غيابه فترة طويلة عن التدريبات على أن يعود للتدريبات الجماعية عقب التوقف الدولي المقبل.