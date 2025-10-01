قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك .. فيديو
مجــ..ـزرة جديدة.. الاحتلال يحوّل ورشة نجارة إلى مقبرة في دير البلح ويقتــ..ــل 5 فلسطينيين
«الفقي»: خطة «ترامب» منحت إسرائيل مكاسب ونجاحًا للدبلوماسية المصرية.. ورفض حماس خسارة كبيرة|فيديو
بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك .. فيديو

جون إدوارد وفيريرا
جون إدوارد وفيريرا
محمد سمير

انتقد الناقد الرياضي عصام سالم أداء نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي وفقدانه النقاط في أكثر من مباراة بالدوري المصري، كاشفًا عن مفاجأة تتعلق بعقد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وقال عصام سالم، خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الزمالك هذا الموسم تخصص في حل مشاكل الأهلي، ولم يستغل أبدًا ظروفه".

وأكد سالم أن الزمالك يعاني من هبوط في الناحية البدنية، بدليل فشله في الحفاظ على التقدم في عدة مباريات.

وأشار إلى أن الأزمات المالية داخل نادي الزمالك ستؤثر على الأداء الفني للفريق في المباريات المقبلة.

كما كشف عن أن عقد جون إدوارد مع نادي الزمالك ممتد لثلاث سنوات، وليس لموسم واحد فقط.

وفي سياق آخر، أوضح عصام سالم أن تصرف اللاعب حسام عبد المجيد فتح باب التحقيق معه حول سبب مصافحته لاعبي الأهلي بعد مباراة القمة.

الزمالك جون إدوارد الأهلي نادي الزمالك

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

