ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك .. فيديو

انتقد الناقد الرياضي عصام سالم أداء نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي وفقدانه النقاط في أكثر من مباراة بالدوري المصري، كاشفًا عن مفاجأة تتعلق بعقد جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وقال عصام سالم، خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الزمالك هذا الموسم تخصص في حل مشاكل الأهلي، ولم يستغل أبدًا ظروفه".

وأكد سالم أن الزمالك يعاني من هبوط في الناحية البدنية، بدليل فشله في الحفاظ على التقدم في عدة مباريات.

وأشار إلى أن الأزمات المالية داخل نادي الزمالك ستؤثر على الأداء الفني للفريق في المباريات المقبلة.

كما كشف عن أن عقد جون إدوارد مع نادي الزمالك ممتد لثلاث سنوات، وليس لموسم واحد فقط.

وفي سياق آخر، أوضح عصام سالم أن تصرف اللاعب حسام عبد المجيد فتح باب التحقيق معه حول سبب مصافحته لاعبي الأهلي بعد مباراة القمة.