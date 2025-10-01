انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية، مع انطلاق الموسم السياحي الجديد، طفرة وانتعاشًا في الحركة السياحية، من خلال توافد العديد من السائحين من مختلف الجنسيات على الأسواق لشراء الهدايا المتنوعة من الأنتيكات الفرعونية والمشغولات اليدوية ومستلزمات العطارة وغيرها، فضلًا عن تجولهم في المعالم والمناطق الأثرية والسياحية.

وتتنوع الرحلات السياحية التي يتوافد السائحون عبرها إلى أرض الذهب "أسوان"، فبعضهم يفضل القدوم عبر رحلات الطيران، وآخرون عن طريق المراكب النيلية والدهبيات التي تبدأ من محافظة الأقصر إلى أسوان، بينما يختار آخرون السفر بالقطار.

وفي هذا الصدد، أكد خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، أن حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تتمتع بها مصر جعلت الحركة السياحية تشهد انتعاشًا ملحوظًا حتى خلال الموسم الصيفي.

وأوضح أن نسبة الانتعاش في الحركة السياحية بأسوان تتزايد بشكل مستمر وتشمل جميع الجنسيات، إلا أن الغالبية من الإسبان نظرًا لاهتمامهم بالسياحة الثقافية.

وكشف خيري محمد علي أن أسوان تستقبل 5 رحلات شارتر إسبانية، بالإضافة إلى رحلتين من القاهرة عبر مطار سفنكس، تتوجهان مباشرة إلى مدينة أبو سمبل، ثم يعود السائحون لاستكمال رحلتهم في أسوان، حيث يقيمون بالمراكب السياحية قبل استكمال زيارتهم للأقصر.

ولفت إلى وجود توقعات قوية بزيادة رحلات الشارتر الإسبانية بعد زيارة ملك إسبانيا وانبهاره الشديد بالمعالم الأثرية في مصر، الأمر الذي سيساهم في زيادة إقبال السياح الإسبان على زيارة أسوان والأقصر خلال الفترة المقبلة.