قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025.. الرسوم والأوراق المطلوية
هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي
طبيبة أطفال تُحذِّر من تناول الإسبرين للمُصابين بفيروس HFMD.. وهذه طرق الوقاية
نجم الزمالك السابق: عماد النحاس أدار القمة بشكل رائع
ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ
خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 20 قتيـ.ــلًا
أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو
أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها
قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت؟ .. اعرف الحكم الشرعي

السحر والحسد
السحر والحسد
إيمان طلعت

الشرع الحنيف من اللجوء إلى السحر والسحرة، كما وُرد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ، قالوا: يا رسولَ اللهِ: وما هنَّ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ»، لذا يقدم موقع “صدى البلد” آيات وأدعية لإبطال سحر المقابر التي لا يقدر عليها أحد.

هل الحسد والسحر يُسبّبان الموت ؟

الحسد يُسبّب الموت، وقد وُرد ذلك في حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» رواه مسلم ( 2188).

الصحابي سهل بن حنيف كان يغتسل ولون بشرته أبيض، فقال عامر بن ربيعة جلده كاللبن، فخر سهل بن حنيف مخشيًا عليه، فذهب به بعض الصحابة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرّاَكْتَ».

فالسحر لا يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة باي مرض، وقد يكون بفقدان الشهية في الأكل، فيمتنع المسحور عن الأكل حتى يمرض ويضعف، بسبب أن الشيطان يوهمه أن الأكل يؤذيه ولكن هذا غير صحيح، لكل شيء علاماته التي تدل عليه، فالسحر والحسد لهما علامات تدل على معاناة صاحبهما من أمراض غير عضوية.

علامات السحر والحسد

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، كما قال: «ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، وقوله تعالى «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(5)» الفلق.

وأكد الدكتور محمود شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن المسلم يجب أن يعتقد أنه لم ولن يتمكن أي إنسان من إنسان آخر، بخير أو شر إلا بإذن الله؛ كما قال تعالى: « وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ».

وتابع أن السحر والحسد يكونان بلاءً من الله، أو ابتلاءً، موضحًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره؛ ليكفر الله بالبلاء عنها، كما قال الله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)» الأنبياء.

وأوضح أمين الفتوى أن العلاج من السحر والحسد بكثرة ذكر الله والحفاظ على الأذكار الموظفة التي منها أذكار الصباح وأذكار المساء، والرقية الشرعية وقراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى اللجوء إلى الله والافتقار إليه، وقوله تعالى «واستعينوا بالصبر والصلاة».

السحر هل الحسد والسحر يسببان الموت الحسد يسبب الموت علامات السحر والحسد العلاج من السحر والحسد بكثرة ذكر الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يزور إيبارشية «ديروط وصنبو» وسط استقبال حافل من شعبها |صور

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

رئيس جامعة طنطا: الجائزة الفضية في مسابقة "الأنشطة الطلابية" تعكس اهتمامنا بتنمية المواهب والقدرات

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد