جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

نطلق غدا الأربعاء فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تنظمها جامعة قناة السويس من خلال قسم جراحة الأورام وقسم علاج الأورام والطب النووي ، وذلك في إطار شهر التوعية بسرطان الثدي ، بهدف نشر الثقافة الصحية وتشجيع السيدات على الفحص المبكر.



وقالت جامعة قناة السويس ، في بيان صحفي مساء اليوم ، إن الحملة تأتي بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب (SCMSA) ، حيث تؤكد الجامعة أن الكشف المبكر يمثل الأمل الأكبر في الشفاء ، وهو ما تسعى الحملة إلى ترسيخه بين السيدات من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري والتعامل المبكر مع أية أعراض.



وأكدت الجامعة أن الفحص سيكون مجانيا ضمن فعاليات الحملة ، داعية جميع السيدات إلى المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعكس التزام الجامعة بدورها التوعوي والصحي تجاه المجتمع.