جامعة قناة السويس تطلق غدا الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أ ش أ

نطلق غدا الأربعاء فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تنظمها جامعة قناة السويس من خلال قسم جراحة الأورام وقسم علاج الأورام والطب النووي ، وذلك في إطار شهر التوعية بسرطان الثدي ، بهدف نشر الثقافة الصحية وتشجيع السيدات على الفحص المبكر.


وقالت جامعة قناة السويس ، في بيان صحفي مساء اليوم ، إن الحملة تأتي بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب كلية الطب (SCMSA) ، حيث تؤكد الجامعة أن الكشف المبكر يمثل الأمل الأكبر في الشفاء ، وهو ما تسعى الحملة إلى ترسيخه بين السيدات من خلال التوعية بأهمية الفحص الدوري والتعامل المبكر مع أية أعراض.


وأكدت الجامعة أن الفحص سيكون مجانيا ضمن فعاليات الحملة ، داعية جميع السيدات إلى المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعكس التزام الجامعة بدورها التوعوي والصحي تجاه المجتمع.

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة أسوان: الأنشطة الطلابية في صدارة أولوياتنا هذا العام

صورة موضوعية

انطلاق مهرجان الفواكه بالغردقة بمشاركة عشرات السياح

حبشي: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة الإشغالات وحماية المواطنين من تكرار حوادث الحرائق

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحميدي والتجاري والثلاثيني

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

