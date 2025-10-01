أعراض غير مُتوقعة تكشف نقص فيتامين «سي» .. تعرّف عليها

يُعد فيتامين سي من العناصر الغذائية المهمة للجسم حيث يدخل في عدد كبير من العمليات المهمة في الجسم مثل امتصاص الحديد وتحفيز الكولاجين ومحاربة الأمراض من خلال تقوية المناعة.

ويحتاج الجسم إلى فيتامين سي بشكل يومي لذا يجب التأكد من وجوده بنسبة جيدة في الجسم ومتابعة أعراض نقصه.

ووفقا لما جاء في موقع onlymyhealth نكشف لكم أهم أعراض نقص فيتامين سي في الجسم.

أعراض نقص فيتامين سي

نكشف لكم أهم العلامات الأكثر شيوعا لنقص فيتامين سي هي:

التعب والإرهاق المتكرر بدون سبب.



فقر الدم لأن نقص فيتامين سي يخفض امتصاص الحديد في الجسم.

أعراض شديدة

إليكم أهم أعراض نقص فيتامين سي الشديد ، وهي كالتالى:

ظهور الكدمات أو النزيف بسهولة

نزيف اللثة واهتزاز الأسنان

ضعف التئام الجروح

ظهور بقع الجلد بسبب النزيف الداخلى الناتج عن الأوعية الدموية المفتوحة.

تساقط الشعر رغم العناية به بمنتجات جيدة.