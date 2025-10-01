ناقد رياضي : التمسك بإشراك كل صفقات الأهلي مرة واحدة أمر خاطئ

أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري أن الأهلي ظهر بشكل أفضل من الزمالك خلال مواجهة القمة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر أظهر شخصية أقوى واستحق الفوز، على عكس الزمالك الذي افتقد النفس الطويل والقدرة على الصمود في اللحظات الحاسمة.

وأوضح الزهيري، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميان أحمد جلال وإيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن "الفريق الذي يمتلك شخصية قوية ونفسًا طويلًا هو الأقرب لحصد لقب الدوري، وهو ما افتقده الزمالك في القمة الأخيرة".

وانتقد الزهيري طريقة إدارة الأهلي لمبارياته، مؤكدًا أن الدفع بكل الصفقات الجديدة دفعة واحدة يُعد خطأ فنيًا يؤثر على الانسجام داخل الفريق، مشددًا على ضرورة الاعتماد على التدرج في إشراك اللاعبين الجدد.

واختتم الزهيري تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعاني من مشاكل دفاعية واضحة تحتاج إلى علاج سريع، رغم تفوقه الهجومي، مؤكدًا أن هذه الثغرات قد تكلفه كثيرًا في المواجهات الكبرى إذا لم يتم التعامل معها بجدية.