قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
مرض HFMD شائع وغير خطير.. رسالة طمأنة من الصحة لأولياء الأمور
تعالوا اشتروا من بابا .. دعم عاجل للطفل عبدالله وأسرته في سوهاج | صور
بيزيرا يوجه رسالة لجمهور الزمالك: الوقت لإظهار من يرتدي القميص حقا
موجود من 20 سنة .. أول تعليق لرئيس صحة النواب على أزمة فيروس HFMD .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، يشعر مولود السرطان اليوم بولادة رغبة في الانسحاب للحماية أو التفكير الداخلي، في حين قد تواجه مواقف تتطلّب منك التفاعل الاجتماعي. توازن بين هذين النقيضين.

صفات برج السرطان

السرطان حساس، عاطفي، ووفاءه عميق. يُقدّر العائلة والبيئة الآمنة، ويميل إلى العطاء. لكنه قد يتأثر بسهولة بالمزاج المحيطين به، ويحتاج إلى تأمين دعمًا عاطفيًا.

مشاهير برج السرطان

من مشاهير السرطان: توم هانكس، سيلفستر ستالون، إليزابيث تايلور، وغيرهم الذين جمعوا بين الإحساس القوي والتأثير الفني أو الشعبي.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تواجه اليوم مواقف تحتاج منك أن تُخفي بعض المشاعر أو تحفظ موقفك بحذر. لا تندفع نحو المواجهة. إذا لزم الأمر، اختر اللحظة الملائمة للتعبير عن رأيك أو اقتراحك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تميل إلى الانعزال اليوم، لكن الشريك قد يحتاجك. استخدم أسلوبًا هادئًا لتوضيح رغبتك في الهدوء بدلًا من الابتعاد المفاجئ. إذا كنت أعزبًا، قد تشعر بتذبذب بين الرغبة والارتباط.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد تشعر بتوتر داخلي أو إرهاق عاطفي ينعكس على جسمك. ممارسة التأمل أو الاسترخاء بالموسيقى قد تساعدك. تجنب الإفراط في التفكير والابتعاد عن الضغوط الزائدة.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يشير إلى أن الأشهر القادمة قد تحمل لك استقرارًا عاطفيًا أكبر، خاصة إذا تخلّصت من الخلافات القديمة. مهنيًا، قد تنفتح أمامك فرص للعمل في مجالات أقرب إلى شغفك. لكن يلزمك الصبر والثبات أمام التحديات.

برج السرطان حظك اليوم برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر صفات برج السرطان مشاهير برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

ترشيحاتنا

محكمة

السجن المشدد 10 سنوات لشخص بتهمة هـ.تك عرض طفـ.ل بالطالبية

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة سيدة نتيحة تعدي عاطل عليهما بسلاح ناري في أسوان

المتهم

خلاف على أولوية المرور.. القبض على صاحب شركة هدد مواطنا بسلاح ناري

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد