أول تعليق من حسين الشحات على اتهامه بالتنمر على بيزيرا .. فيديو

نقل الإعلامي أحمد جلال تصريحات حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، للتعقيب على اللقطة التي تعرض بسببها لانتقادات بدعوى التنمّر على البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، في مباراة القمة.

وقال حسين الشحات، في مداخلة مع برنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد: «لم أتعمد التنمّر على قِصر قامة خوان بيزيرا».

وأردف قائلًا: «الصورة المتداولة تم استخدامها ضدي بشكل مسيء، وما يُتردَّد مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة».

وتابع: «لم أكن أنظر إلى خوان بيزيرا من الأساس، وأنا بريء من هذه الشائعات السخيفة»، على حدّ تعبيره.