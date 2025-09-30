رئيس جامعة أسوان: الأنشطة الطلابية في صدارة أولوياتنا هذا العام

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، والذي عُقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال نصرت إن المجلس استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل الدكتور ياسر صقر، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ورئيس جامعة حلوان الأسبق، معربين عن خالص التعازي لأسرته وللمجتمع الأكاديمي.

كما توجه الدكتور أيمن عاشور بالتهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشيرًا إلى جهود الوزارة في دعم البحث العلمي وتميز العلماء المصريين، حيث تم إدراج 1106 باحثين مصريين ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

المجلس الأعلى للجامعات

على هامش الاجتماع، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن جامعة أسوان بدأت عامها الدراسي الجديد بانضباط والتزام واضحين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن انتظام العملية التعليمية يعكس جاهزية الجامعة وتكامل جهود كافة القطاعات.

وأضاف "نصرت"، إننا نضع الأنشطة الطلابية في صدارة أولوياتنا هذا العام، لما لها من دور فاعل في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز روح الانتماء والمواطنة. وستشهد جامعة أسوان خلال الفترة المقبلة تنوعًا كبيرًا في الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية، بما يثري الحياة الجامعية ويخلق بيئة تعليمية متكاملة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تعمل بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات على تعزيز قيم الوعي والانتماء لدى طلابها، في ظل التعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بعيدا عن الأفكار الهدامة والمعتقدات الدينية المخربة لمحاربة الفكر الهدام والعمل علي تعزيز الانتماء والولاء للوطن.