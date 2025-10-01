قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية
خطاب عن أسعار الدواء ينتهي بمشهد ساخر.. عطسة وزير الصحة الأمريكي تضع ترامب في موقف حرج
إمام عاشور خارج معسكر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو .. الغندور يكشف السبب
انتعاش الأسواق والمعالم السياحية في أسوان مع تدفق السائحين من مختلف الجنسيات|تفاصيل
الأزمات المالية تضرب الزمالك .. و«الغندور» يُحذّر من عواقب خطيرة
الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة
جامعة هارفارد ترضخ لتهديدات ترامب وتدفع 500 مليون دولار
ميدو: الزمالك عاد مُستباحًا كما كان .. وغرفة الملابس غير مُحكمة
الحوثيون يُهاجمون سفينة هولندية في خليج عدن ويُهدّدون شركات نفط أمريكية
طعام غير مُتوقع يُعالج الضغط ويُقوّي العظام
دعاء شهر أكتوبر .. ردّده يفتح لك الأبواب المُغلقة
إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طعام غير مُتوقع يُعالج الضغط ويُقوّي العظام

الضغط
الضغط

يحتوي الزبيب على عدد كبير من الفوائد الصحية التي تساعد في تحسين الحالة الصحية العامة ورفع كفاءة الجسم.

 ووفقًا لما جاء في موقع فإن الزبيب يقدم عددًا كبيرًا من الفوائد للصحة.

يمنحك الطاقة


الزبيب غني بالفركتوز والجلوكوز، ويُزوّد ​​الجسم بكمية كبيرة من الطاقة وفي الواقع، يُوفّر الزبيب مصدرًا سريعًا للكربوهيدرات الضرورية للرياضيين، ويُمكن أن يكون وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين.

فوائد الزبيب في رمضان

يمنع فقر الدم

الزبيب هو مصدر جيد للحديد، مما قد يمنع فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعدها على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم كما أنه يوفر النحاس، وهو ضروري أيضًا لتكوين الهيموجلوبين.

ممتاز للعظام


يحتوي الزبيب على كميات ضئيلة من الكالسيوم كما يحتوي على معدن البورون وكلاهما مهم للحفاظ على صحة العظام والمفاصل، وللوقاية من هشاشة العظام.

الزبيب

علاج ضغط الدم  المرتفع 

الزبيب غني بالبوتاسيوم، وهو موسّع طبيعي للأوعية الدموي و هذا يعني أنه يُرخي الأوعية الدموية، ويُحسّن الدورة الدموية، وبالتالي يُحافظ على استقرار ضغط الدم.
 

الزبيب فوائد الزبيب ضغط الدم علاج ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

مباراة الأهلي واتحاد جدة

شباب الأهلي يعمق جراح اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

ناصر ماهر

أعتذر من كل قلبي.. ناصر ماهر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

بالصور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر .. واجه الواقع

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع
برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 1أكتوبر ..واجه الواقع

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد