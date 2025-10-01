طعام غير مُتوقع يُعالج الضغط ويُقوّي العظام

يحتوي الزبيب على عدد كبير من الفوائد الصحية التي تساعد في تحسين الحالة الصحية العامة ورفع كفاءة الجسم.

ووفقًا لما جاء في موقع فإن الزبيب يقدم عددًا كبيرًا من الفوائد للصحة.

يمنحك الطاقة



الزبيب غني بالفركتوز والجلوكوز، ويُزوّد ​​الجسم بكمية كبيرة من الطاقة وفي الواقع، يُوفّر الزبيب مصدرًا سريعًا للكربوهيدرات الضرورية للرياضيين، ويُمكن أن يكون وجبة خفيفة رائعة قبل التمرين.

يمنع فقر الدم

الزبيب هو مصدر جيد للحديد، مما قد يمنع فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعدها على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم كما أنه يوفر النحاس، وهو ضروري أيضًا لتكوين الهيموجلوبين.

ممتاز للعظام



يحتوي الزبيب على كميات ضئيلة من الكالسيوم كما يحتوي على معدن البورون وكلاهما مهم للحفاظ على صحة العظام والمفاصل، وللوقاية من هشاشة العظام.

علاج ضغط الدم المرتفع

الزبيب غني بالبوتاسيوم، وهو موسّع طبيعي للأوعية الدموي و هذا يعني أنه يُرخي الأوعية الدموية، ويُحسّن الدورة الدموية، وبالتالي يُحافظ على استقرار ضغط الدم.

