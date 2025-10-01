الهزيمة الثانية.. منتخب مصر للشباب يخسر من نيوزيلندا 1-2 في كأس العالم تحت 20 سنة

تلقى منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة أسامة نبيه، الهزيمة الثانية في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي أمام نيوزيلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى أرسلها محمد عبد الله علي إلى حدود منطقة الجزاء، قابلها أحمد خالد بتسديدة من داخل المنطقة سكنت الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 14 عن طريق لوك بروك سميث وسط غفلة دفاعية، وبعدها بثلاث دقائق تقدم المنتخب النيوزيلندي بالهدف الثاني عبر تزي شوان لوك.

وبهذه النتيجة يتذيل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، حيث يتصدر منتخب اليابان المجموعة، ويأتي منتخب تشيلي في المركز الثاني قبل لقائهما المرتقب لحساب الجولة الثانية، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الثالث، ومنتخب مصر المركز الرابع، بعد أن خاض كل منهما مباراتين.

وبعد الخسارة أمام منتخب اليابان بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ثم الهزيمة بهدفين مقابل هدف من نيوزيلندا في الجولة الثانية، يحتاج شباب الفراعنة إلى الفوز على المنتخب التشيلي مستضيف البطولة في اللقاء الذي يجمعهما فجر الأحد المقبل، لإنعاش آمال التأهل، حيث يتأهل متصدرا ووصيفا كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست المشاركة بالبطولة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي (صاحبة الأرض)، واليابان، ونيوزيلندا.