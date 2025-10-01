«زيزو» يطلب دخول معسكر الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو طلب من الجهازين الفني والإداري الانضمام إلى معسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن رغبة زيزو في المشاركة بالمباراة تأتي من أجل الدخول في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

مباريات الأهلي في الدوري المصري



الأهلي × كهرباء الإسماعيلية – السبت 4 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.



الأهلي × الاتحاد السكندري – الثلاثاء 21 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.



الأهلي × بتروجيت – الأربعاء 29 أكتوبر، الساعة 8 مساءً.