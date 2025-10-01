ميدو: الزمالك عاد مُستباحًا كما كان .. وغرفة الملابس غير مُحكمة

أكد أحمد حسام “ميدو”، عبر برنامجه «أوضة اللبس» على قناة النهار، أن أجواء فريق الكرة بنادي الزمالك كانت تشهد حالة من الانضباط غير المسبوق، حيث أصبحت أخبار الفريق “مقفولًا عليها” تمامًا دون أي تسريبات تخرج للإعلام.

وأضاف “ميدو” أن الصحفيين كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على أخبار تخص الزمالك في الفترة الحالية، مشددًا على أن النادي عانى كثيرًا في السنوات الماضية بسبب التسريبات الإعلامية التي جعلت الفريق “مستباحًا” وأخباره متاحة للجميع، وكانت جميعها تسريبات حقيقية من داخل النادي.

واعتبر “ميدو” أن غلق باب التسريبات يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الزمالك لاستقراره وانضباطه الداخلي، لكن "رجعت ريما لعادتها القديمة"، فعادت الأمور كما كانت.